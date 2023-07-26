Греф не видит необходимости отменять комиссии за переводы из Сбера в другие банки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал предложение ЦБ отменить комиссии за переводы в другие банки: лишь небольшая доля транзакций клиентов Сбера облагается комиссиями.

"Такой проблемы, честно сказать, и не существует, потому что у нас 80 с чем-то процентов - это переводы до 50 тысяч, они у нас не облагаются никакими комиссиями, p2p транзакции свободны. И второе, у нас по программе "Прайм", у кого выше, могут все бесплатно", - заявил Греф в среду журналистам на пресс-подходе на курорте Сбера "Манжерок".

По его словам, порядка 95% всех транзакций проходят бесплатно. "Собственно, говоря, это (установление комиссии - ИФ) делается в первую очередь, даже не столько ради денег, а с тем, чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами", - добавил Греф.

Отвечая на вопрос, планирует ли банк отменить комиссии, глава Сбера заявил: "Я не вижу, кто от этого страдает. Какие-то такие оставшиеся головные боли, не существующие на самом деле, не являющиеся какой-то темой".

В начале июля на Финансовом конгрессе в Петербурге первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова предложила Сбербанку подумать над отменой комиссий за переводы. "Мы очень ждем на Финополисе (пройдет в ноябре 2023 года - ИФ) мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", - заявила она.

Участвовавший в сессии первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев ответил, что комиссии за переводы есть у всех банков, "не только у "зеленого", но все почему-то вспоминают "зеленый". "Если рынок пойдет, то Сбер тоже пойдет", - сказал он.

Скоробогатова в свою очередь парировала, что является клиентом пяти банков и комиссии есть не у всех.

Сейчас через "Сбербанк онлайн" внутри банка бесплатно можно переводить до 50 тыс. рублей в месяц, свыше - без специальной подписки взимается комиссия в размере 1% от суммы перевода (но не более 5 тыс. рублей). Комиссия за переводы в офисе составляет 1,5% от суммы перевода (от 30 до 5 тыс. рублей).