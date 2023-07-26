Греф анонсировал строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Горно-Алтайске построят новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров, а старый аэропорт снесут, сообщил журналистам президент, предправления Сбербанка Герман Греф.

"Манжерок" мы продолжаем развивать. Транспортная инфраструктура требует развития. Аэропорт Горно-Алтайска сегодня это узкое горлышко. Мы будем строить новый аэропорт. Существующий будет снесен после постройки, потому что регион требует значительно большей мощности. Проектируем аэропорт сейчас на 1 миллион 200 тыс. пассажиров, а правительство должно свою часть инфраструктуры сделать - расширение полосы до 550 метров и строительство перронов", - сказал Греф после совещания по развитию туризма и гостеприимства.

"Чуйский тракт - одна из самых живописных дорог в стране, планируем его расширение до четырех полос. Это ключевые инфраструктурные задачи. В ближайшие три года здесь будет большая стройка. Построим шикарный детский парк на 26 гектарах, такого нет ни на одном горнолыжном курорте. Будет построено до 2,5 тыс. гостиничных номеров здесь еще. Сейчас 400, то есть в пять раз увеличится количество номеров", - добавил он.

По его словам, в дальнейшем Сбер будет рассматривать создание и других объектов базовой туристической инфраструктуры.

"Мы все отели не собираемся строить - создадим базовую инфраструктуру, на которую другой бизнес придет и будет строить", - сказал банкир.

Глава республики Горный Алтай Олег Хорохордин сообщил на совещания, что в 2022 году регион посетили 2,5 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Население республики при этом составляет 211 тысяч человек.