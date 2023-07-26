"Газпром" получит в Якутии участок Сунтарский-1 за 836,4 млн руб.

Торги по Горному участку продолжаются

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" признано победителем на аукционе за Сунтарский-1 участок в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

В ходе аукциона за Сунтарский-1 сделано 37 шагов, итоговый платеж составит 836,4 млн руб. Участниками аукциона также выступили ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" и ООО "Иркутская нефтяная компания". Стартовый размер разового платежа за 25-летнюю лицензию составлял 177,9 млн рублей, таким образом, итоговый платеж превысил стартовую цену почти в пять раз.

Кроме того, продолжаются торги на участок Горный, сообщили в Минприроды. Участниками аукциона по нему выступают "Газпром" и "Якутская топливно-энергетическая компания". Начальная цена лицензии составляет 26,569 млн рублей.

Участок недр Сунтарский-1 площадью 24,77 тыс. кв. км располагает запасами газа категории С1 в объеме 8,048 млрд куб. метров, С2 - 3,781 млрд куб. м, D0 - 2,94 млрд куб. м (данные Госбаланса на 1 января 2022 года). Извлекаемые ресурсы (по данным ВНИГНИ на 1 января 2017 года) газа Dл - 80 млрд куб. м, D1 - 230 млрд куб. м, D2 - 250 млрд куб. м; конденсата С1 - 0,591 млн т, D1 - 13 млн т, D2 - 20 млн т.

Извлекаемые ресурсы газа на Горном участке по категории Dл - 10 млрд куб. метров, D1 - 130 млрд куб. м, D2 - 140 млрд куб. м; конденсата D1 - 4 млн т, D2 - 5 млн т.