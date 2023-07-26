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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

"Газпром" победил ЯТЭК в аукционе на участок Горный в Якутии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" победил на аукционе на участок углеводородов Горный в Якутии, предложив итоговую цену в 1,5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Вторым участником аукциона по участку выступала "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК). Начальная цена лицензии составляла 26,569 млн рублей.

Извлекаемые ресурсы газа на Горном участке по категории Dл - 10 млрд куб. метров, D1 - 130 млрд куб. м, D2 - 140 млрд куб. м; конденсата D1 - 4 млн т, D2 - 5 млн т.

Ранее также сообщалось, что "Газпром" признан победителем на аукционе за Сунтарский-1 участок в Якутии, итоговый платеж составит 836,4 млн руб. Участниками аукциона также выступили ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" и ООО "Иркутская нефтяная компания". Стартовый размер разового платежа за 25-летнюю лицензию составлял 177,9 млн рублей, таким образом, итоговый платеж превысил стартовую цену почти в пять раз.

Участок недр Сунтарский-1 площадью 24,77 тыс. кв. км располагает запасами газа категории С1 в объеме 8,048 млрд куб. метров, С2 - 3,781 млрд куб. м, D0 - 2,94 млрд куб. м (данные Госбаланса на 1 января 2022 года). Извлекаемые ресурсы (по данным ВНИГНИ на 1 января 2017 года) газа Dл - 80 млрд куб. м, D1 - 230 млрд куб. м, D2 - 250 млрд куб. м; конденсата С1 - 0,591 млн т, D1 - 13 млн т, D2 - 20 млн т.

Газпром
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