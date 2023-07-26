Рынок акций РФ провел торги в консолидации перед вердиктом ФРС по ставке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи стабилизировался выше 2970 пунктов. Продолжили подъем расписки Ozon (+4,2%) и упали расписки Qiwi (-7,5%) на корпоративных новостях об ограничении движения средств клиентов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2970,42 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался до 2982,47 пункта - новый максимум с февраля 2022 г.), индекс РТС - 1038,74 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 по Москве стоил 90,05 рубля (-0,09 рубля), утром курс поднимался до 90,49 руб.

Подешевели в среду акции "Северстали" (-1,9%), АФК "Система" (-1,7%), "Татнефти" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "Магнита" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии 2023 г. снизилась в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,57 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка сократилась в 3 раза и составила 16,46 млрд руб.

Подорожали расписки OZON (+4,2%, до 2414 рублей - максимум с декабря 2021 года), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), акции "НОВАТЭКа" (+2,2%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,86 млрд рублей (из них 7,16 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 6,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,02 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Мнения экспертов

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, как и предполагалось, российский рынок акций вряд ли сможет пройти без коррекционных остановок все движение к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи. Нефтяные котировки Brent тем временем не оставляют попыток закрепиться выше $83 за баррель.

Свою лепту в спекулятивную составляющую локальной коррекции российского рынка акций внес фактор ожидания решения Федрезерва по ключевой ставке. Как и со ставкой ЦБ РФ, главный вопрос не в самом факте повышения (в этом мнения игроков рынка сходятся), а в сигналах, которые ФРС даст на будущее. Главная дилемма - насколько аккуратной или агрессивной останется денежно-кредитная политика после повышения ставки 11 раз подряд, считает эксперт.

"Мы считаем, что сегодняшняя пауза не должна глобально сказаться на желании российского рынка остановиться в росте к 3000 пунктам и ждем завтра его продолжения в рамках всей недели. Наш прогноз на 27 июля по индексу Мосбиржи - 2970-2985 пунктов", - полагает Шепелев.

По оценке руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, утренний восходящий импульс рынку придало начало квартального отчетного сезона - инвесторы ожидают новых решений по дивидендам за полгода.

Отчет по МСФО за II квартал в среду опубликовал "НОВАТЭК": чистая прибыль составила 62,7 млрд рублей, показатель EBITDA - 202,5 млрд рублей. Акции компании отреагировали ростом более чем на 2%. На этой неделе также ожидаются отчеты по МСФО от "Яндекса" и "Ленты", по РСБУ от "Юнипро".

Согласно фьючерсам на изменение базовой процентной ставки ФРС, рынки до конца года ждут еще одного повышения на 25 б.п. (до 5,25-5,50%), а уже в первом квартале 2024 года - снижения. Главной интригой июльского заседания ФРС является комментарий американского регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики. Предполагается, что риторика в отношении ДКП будет смягчена, регулятор даст сигналы об окончании периода повышения ставок, что обусловлено замедлением инфляции. Одновременно с этим наблюдается некоторое снижение экономической активности в США, о чем свидетельствует снижение ряда макроэкономических показателей.

Если ожидания инвесторов, прежде всего в отношении риторики регулятора, подтвердятся, рынок акций может продолжить уверенный рост, а доходности облигаций будут снижаться. В ожидании новостей от ФРС нефтяной рынок проигнорировал статистику о запасах сырья в США, отмечает Постоленко.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, снижение фондовых индексов на внешних площадках в преддверии итогов заседания ФРС, на котором ожидается повышение ставки на 0,25 п.п., добавило пессимизма и сдерживало рост российского рынка акций.

Умеренно росли акции компаний нефтегазового сектора при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем. В финансовом секторе подросли акции Сбербанка на фоне ожиданий публикации 3 августа сильной отчетности по МСФО за II квартал 2023 года. Продолжили восходящую тенденцию цены акций МосБиржи на фоне роста оборота торгов.

"Во второй половине недели может произойти охлаждение российского рынка акций в случае укрепления рубля на фоне налогового периода и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. Индекс МосБиржи может скорректироваться в диапазон 2900-2950 пунктов преимущественно из-за возможного снижения котировок акций экспортеров", - считает Лящук.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи утром успел обновить годовой максимум, после чего прошла локальная коррекция из-за фиксации прибыли игроками. В остальном, на рынке к вечеру преобладала осторожная консолидация.

Лидерство бумаг Ozon Holdings связано с двумя заявлениями компании о создании логистических центров в Казахстане и Тульской области. Общий объем инвестиций составит 5,5 млрд руб., что усилит позиции компании в сфере онлайн торговли, а также ускорит доставку товаров по параллельному импорту из Казахстана, отмечает аналитик.

Акции "Трубной металлургической компании" (+0,4%, до 172,92 рубля) подросли на новостях, что совет директоров принял решение рекомендовать дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 13,45 руб. на акцию, дата закрытия реестра акционеров - 5 сентября 2023 года. Финансовые результаты за 2022 год и первые 6 месяцев этого года ТМК пока не раскрывала, однако исходя из рекомендованных дивидендов можно рассчитывать на увеличение совокупных выплат акционерам по итогам 2023 года (совокупный дивиденд по итогам года может составить 18-20 руб. на акцию), полагает Кочетков.

"Нефть Brent выше $80 за баррель предполагает очередную попытку слома потолка цен на российскую нефть, который был установлен G7. Впрочем, как пишет Wall Street Journal, это уже свершившийся факт. Даже контрактная цена ниже потолка в $60 за баррель не означает, что российская сторона не добирает дополнительный доход на транспортных и страховых услугах. Соответственно, можно ожидать более акцентированного влияния повышенных цен нефти на рубль", - считает аналитик.

От Федрезерва США ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов, которое, предположительно, продолжит замедлять рост экономики США и спрос на нефть. От ЕЦБ в четверг также ждут очередного повышения ставки. Поскольку предположительные китайские стимулы уже были отыграны, то до их конкретизации нефть может оставаться под давлением, полагает Кочетков.

Зарубежные рынки

В среду на рынках Азии преобладало коррекционное снижение индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei 225 просел в пределах 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,02-0,9%), в США динамика смешанная (индекс Dow к 18:50 по московскому времени подрос на 0,1%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,2-0,6%).

Австралийский рынок подрос на данных об инфляции: рост потребительских цен во втором квартале замедлился до 6% по сравнению с 7% в январе-марте. Это минимальные темпы повышения с третьего квартала 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,2%.

Аналитики ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Кроме того, в пятницу пройдет встреча руководства Банка Японии, который, как ожидает большинство аналитиков и экономистов, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американского ЦБ может завершиться.

Заявление ФРС, которое будет опубликовано по итогам заседания, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе последующей пресс-конференции, вероятно, станут главным фактором, который повлияет на динамику рынков акций, облигаций, а также валют в среду, отмечает Market Watch. При этом эксперты в основном не ждут существенного изменения риторики Пауэлла.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены корректируются вниз после выхода статистики о запасах сырья в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $83,33 за баррель (-0,4% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $79,28 за баррель (-0,4% и +1,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились всего на 600 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2,35-4,4 млн), запасы бензина сократились на 786 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,68-2 млн), резервы дистиллятов понизились на 245 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,3-2,3 млн.).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 2,61 млн баррелей.

Накануне стало известно, что власти КНР намерены стимулировать потребление, в том числе покупку автомобилей и электроники, а также спрос на услуги, включая спорт, туризм и отдых.