Акции ГТМ дешевели на 17,3% на старте торгов после двукратного подорожания накануне

Расписки Globaltrans подорожали на 14,2% на корпоративных новостях

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Акции "Глобалтрак менеджмент" (ГТМ) подешевели в начале торгов на "Московской бирже" в пятницу на 17,3% (до 136,05 рубля за штуку) после двукратного подорожания накануне, в то время как депозитарные расписки Globaltrans подорожали на 14,2% (до 723,95 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

Через 25 минут после начала торгов на "Мосбирже" акции ГТМ вновь перешли к росту и достигли отметки 173 рубля за штуку (+5,1% к закрытию четверга).

Транспортная группа компаний "Монополия", владеющая контрольным пакетом акций автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ), не видит объективных оснований для взлета котировок его акций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Стоимость акции Globaltruck на "МосБирже" в четверг с начала торговой сессии взлетела почти вдвое, приблизившись к отметке в 165 рублей за бумагу. Из-за резкого роста цен "МосБиржа" дважды вводила для бумаг перевозчика режим дискретного аукциона.

"Мы не видим объективных предпосылок для роста стоимости ценных бумаг ПАО "ГТМ". Цена, указанная в обязательном предложении о приобретении акций Globaltruck, направленном ГК "Монополия" в адрес акционеров, - 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию - является, по нашим оценкам, объективной и адекватной", - сказали в пресс-службе "Монополии".

Как предполагают в компании, резкое изменение стоимости бумаг автоперевозчика могло быть спекулятивным. "Возможно, бурный рост мог быть спровоцирован намеренными спекулятивными действиями. Либо, как высказываются эксперты в СМИ, инвесторы могли перепутать бумаги Globaltruck с бумагами железнодорожного оператора Globaltrans (накануне выходили новости о смене кипрской юрисдикции на Абу-Даби)", - добавили в пресс-службе "Монополии".

"Монополия" в конце апреля сообщила о приобретении контрольного пакета акций Globaltruck. К середине июня группа консолидировала 78,8% долей в капитале ГТМ, выставив оферту на выкуп оставшихся 21,2%. Бумаги ГТМ приобретаются по фиксированной цене - 82,5 рубля за штуку.

Как отмечают в "Монополии", сейчас идет интеграция ресурсов Globaltruck в периметр группы, обновляются бизнес-процессы на базе компании-держателя контрольного пакета акций.

Globaltrans Investment PLC на текущей неделе представил финансовые показатели за период с 1 января 2023 года по 26 июля 2023 года в преддверии внеочередного собрания акционеров с вопросом о возможной редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби.

Согласно материалам компании, чистая прибыль головной компании Globaltrans за этот период выросла по сравнению с там же периодом 2022 года в 17 раз и составила 15,6 млрд рублей, выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд рублей, операционная прибыль составила 13,4 млрд рублей, что в 7,6 раза превышает прошлогодние показатели.

Ранее в среду сообщалось, что внеочередное собрание акционеров Globaltrans созывается на 16 августа.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,9%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем соучредителей Андрея Филатова, Никиты Мишина и Константина Николаева - 0,9%, менеджмента - 0,1%. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).