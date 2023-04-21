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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Акционеры Globaltrans утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров Globaltrans приняло решение не выплачивать дивиденды за 2022 г. в соответствии с рекомендацией совета директоров в марте, сообщила компания.

Собрание прошло 21 апреля.

Ранее Globaltrans сообщал, что выплата дивидендов приостановлена в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float - 56,8% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).

Globaltrans Кипр
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