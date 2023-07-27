Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг растет по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры после заседания Федрезерва США, давшего сигнал на возможное ослабление монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,4%, лидируют в росте акции "АЛРОСА".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2978,46 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1042,84 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,5%.

Доллар просел до 89,97 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+4,5%), ВТБ (+1,8%), "Московской биржи" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "Северстали" (+0,9%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Русала" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции Сбербанка (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,3% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%).

ВТБ во втором квартале 2023 года заработал чистую прибыль по МСФО в размере 142,6 млрд рублей, в целом за полугодие – рекордные 289,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Также ВТБ официально обновил прогноз по прибыли на 2023 год с "лучше уровня 2021 года (327 млрд рублей)" до "около 400 млрд рублей".

Подешевели акции "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2950-2980 пунктов. Ключевой фактор здесь, это укрепление рубля. В случае, если пара доллар-рубль начнет активно снижаться на фоне приближения пика налоговых выплат, есть высокая вероятность увидеть откат российского рынка акций, с переходом индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фундаментальных поводов для роста российского рынка акций пока нет.

Повышение ставки ФРС

Главным событием в среду стало повышение ставки ФРС на 0,25 п.п., но дальнейшие новости были противоречивыми. С одной стороны, глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил повышения ставки в сентябре. Рынок же надеялся, что он даст прозрачный намек на то, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершается. С другой стороны, Пауэлл заявил об устойчивости американской экономики, Федрезерв не ожидает ее рецессии. Рынки отреагировали на все это довольно сдержанно.

Нефть Brent утром в четверг подросла и стоит чуть больше $83 за баррель - надежды на стремительный рост нефти в район $88 за баррель на позитиве от ФРС не оправдались. Однако это совсем не значит, что котировки не пойдут туда плавно и не торопясь. Стоит также отметить, что в последние дни нефть очень часто растет во второй половине дня, отмечает Антонов.

"У индекса МосБиржи есть хорошие шансы достигнуть важной отметки 3000 пунктов, и на сломе "шортистов" даже уйти выше. Но и риски коррекции очень велики. Фундаментальных поводов для мощного роста российского рынка акций мы не видим", - полагает Антонов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,02-0,2%, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом индекс Dow Jones (+0,2%) закрылся в "плюсе" по итогам 13-й сессии подряд, чего не наблюдалось с 1987 года.

Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно. "До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он.

Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Участники рынка видят 36%-ную вероятность еще одного повышения ставки до конца текущего года, а также полагают, что первое снижение ставки случится в июле 2024 года, по данным CME FedWatch Tool.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, который, по прогнозам, повысит ставку, как и Федрезерв. В пятницу завершится заседание руководства Банка Японии, по итогам которого, как ожидается, будет сохранена ультрамягкая денежно-кредитная политика.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг растут после просадки накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $83,62 за баррель (+0,9% и -0,9% в среду), сентябрьская цена WTI - $79,51 за баррель (+0,9% и -1,1% накануне).

Поддержку котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением ФРС о повышении процентной ставки на 25 б.п., которое усиливает опасения в отношении общего спроса, пишет Trading Economics.