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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

"Яндекс" во II квартале нарастил выручку на 55%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка группы "Яндекс" по US GAAP во II квартале увеличилась на 55% в годовом исчислении и составила 182,5 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде снизилась на 4%, до 24,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 13,6% против 21,8% годом ранее.

Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" в отчетном периоде на уровне 172,5 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 16,8 млрд рублей.

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