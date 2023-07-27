Путин разрешил нефтесервисной Eriell продать свой российский бизнес

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международная нефтесервисная группа Eriell получила возможность продать свой российский бизнес.

Претендентом на него стало ООО "МеталлСеверСтрой", которое получило разрешение на покупку у кипрской Eriell Holding Company Ltd. 100% ООО "Эриэлл Менеджмент" и 99,99% ООО "Энергия нефтегазового сервиса" (ЭНГС), остальные 0,01% - у австрийской Eriell GmbH.

Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина от 27 июля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"МеталлСеверСтрой" контролируется бизнесменом Алексеем Лукеевым (99%). Он стоял у истоков российского бизнеса Eriell, будучи миноритарием и руководителем ЭНГС короткий срок в первые месяцы основания компании. Оставшаяся доля "МеталлСеверСтроя" в 1% принадлежит Владимиру Лукееву, занимавшего ранее пост заместителя гендиректора ЭНГС.

Eriell - международная нефтесервисная группа, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин нефтегазовым компаниям России, Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. Компания была основана в 2004 году. На российском рынке Eriell работает с 2008 года через свою структуру "Энергия Нефтегазсервис" (до марта 2023 года - "Эриелл Нефтегазсервис").