Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Путин разрешил нефтесервисной Eriell продать свой российский бизнес

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международная нефтесервисная группа Eriell получила возможность продать свой российский бизнес.

Претендентом на него стало ООО "МеталлСеверСтрой", которое получило разрешение на покупку у кипрской Eriell Holding Company Ltd. 100% ООО "Эриэлл Менеджмент" и 99,99% ООО "Энергия нефтегазового сервиса" (ЭНГС), остальные 0,01% - у австрийской Eriell GmbH.

Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина от 27 июля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"МеталлСеверСтрой" контролируется бизнесменом Алексеем Лукеевым (99%). Он стоял у истоков российского бизнеса Eriell, будучи миноритарием и руководителем ЭНГС короткий срок в первые месяцы основания компании. Оставшаяся доля "МеталлСеверСтроя" в 1% принадлежит Владимиру Лукееву, занимавшего ранее пост заместителя гендиректора ЭНГС.

Eriell - международная нефтесервисная группа, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин нефтегазовым компаниям России, Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. Компания была основана в 2004 году. На российском рынке Eriell работает с 2008 года через свою структуру "Энергия Нефтегазсервис" (до марта 2023 года - "Эриелл Нефтегазсервис").

Eriell Владимир Путин МеталлСеверСтрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Шохин предложил альтернативу передаче активов иностранцев под внешнее управление

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });