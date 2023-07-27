Рубль в четверг подешевел к доллару и почти не изменился к евро

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вверх и заметно подорожал, евро, напротив, растерял рост и почти не изменился на Московской бирже по итогам четверга. Рубль подешевел к бивалютной корзине накануне единого дня уплаты налогов.

Курс доллара США составил 90,6 руб. в 19:00, что на 44,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,96 руб., подорожав на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,24 копейки - до 94,81 руб. Курс китайского юаня поднялся на 6,2 копейки - до 12,64 руб.

Мнение экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и заметно подорожал по итогам торгов четверга, евро, напротив, растерял весь дневной рост и почти не изменился к закрытию дня на фоне падения котировок европейской валюты к доллару по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференции его главы Кристин Лагард.

Кроме того, в первой половине дня поддержку рублю продолжала оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца: 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Ближе к вечеру активность экспортеров по покупке рубля и продаже валюты заметно сократилась, что также оказало влияние на динамку основных валютных пар на внутреннем рынке.

Как рассказал "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, рубль в середине торгов четверга перешел к активному ослаблению, обновив вчерашний минимум, при этом, вероятно, возобновление нисходящей динамики вызвано окончанием налогового периода. "Тем более, что рубль не сумел ощутимо укрепиться за счет дополнительного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, продающих ее для фискальных платежей. По всей видимости, это лишь удерживало курс рубля от снижения на фоне сохраняющегося повышенного спроса на инвалюту. Поэтому завтра и в начале следующей недели вероятно ускорение нисходящей динамики рубля. В пятницу доллар может попытаться закрепиться над уровнем 91 руб. В более долгосрочной перспективе препятствовать слишком быстрому ослаблению рубля будет возможное увеличение экспортной выручки, которое должно произойти благодаря подорожанию нефти, наблюдавшемуся с конца июня. Правда, этот эффект может быть ослаблен санкционными ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть", - говорит Бабин.

"Кроме того, с 1 августа ЦБ начнет продавать дополнительный объем юаней для обеспечения инвестиций ФНБ. Однако в стартующий 7 августа месячный период может сократиться количество валюты, реализуемой в рамках исполнения бюджетного правила. Этому будет способствовать вероятное увеличение нефтегазовых доходов госбюджета. Поэтому, скорее всего, операции ЦБ на валютном рынке по-прежнему будут оказывать слабое влияние на динамику рубля", - добавил Бабин.

"Российская валюта по итогу дня снизилась по отношению к доллару США, завершив основную торговую сессию в районе 90,5. Американская валюта сегодня резко развернулась, индекс доллара (DXY) рос более чем на 0,7%, а эффект от налогового периода начал снижаться, поэтому рубль снова вернулся в узкий диапазон 89,5-91,5. Однако значимых поводов для сильного снижения рубля пока нет. Нефть остается относительно дорогой, имеет потенциал к продолжению роста, что повышает вероятность увеличения притока валюты в страну", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"В преддверии завтрашних расчетов по налогам рубль в первой половине дня четверга демонстрировал укрепление. Так, пара "доллар-рубль" в утренние часы торговалась ниже 90 руб. и опускалась до 89,77 руб., что стало для USD двухнедельным минимумом. Однако преимущество недолго оставалось на стороне рубля, и уже к вечеру американская валюта отросла в сторону 90,6 руб., демонстрируя по итогам дня заметный плюс. Нельзя исключать, что завтра в первой половине дня спрос на рубли еще будет сохраняться, а остаточные продажи валютной выручки позволят паре "доллар-рубль" снова протестировать уровни ниже 90 руб. В то же время даже в период налоговых выплат преимущество рубля выглядит едва заметным. С окончанием периода платежей и сокращением предложения валюты экспортерами торги по паре "доллар-рубль" могут сместиться на уровень выше 91 руб., хотя предпосылок для продвижения в сторону максимумов начала июля (92,5 и выше) мы пока не видим", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

"Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-му целевому показателю ЕЦБ", - говорится в заявлении регулятора.

В июне ЕЦБ говорил, что его будущие решения "позволят довести ставки" до этих уровней.

ЕЦБ намерен основываться на поступающих статданных при принятии следующих решений по денежно-кредитной политике, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания. "Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее, - сказала Лагард. - Решения о том, какие шаги будут сделаны в сентябре, не принято".

Это может быть как повышение ставки, так и пауза в цикле ужесточения политики, отметила Лагард, добавив, что ЕЦБ не планирует снижать ставку в сентябре. Если ЕЦБ сделает паузу в цикле подъема ставок, "она необязательно будет долгой", отметила Лагард.

По словам президента ЕЦБ, краткосрочные перспективы экономики еврозоны ухудшились, главным образом, в связи с ослаблением внутреннего спроса.

Она также отметила, что в ближайшей перспективе слабость экономики сохранится, однако снижение инфляции и повышение зарплат со временем приведут к восстановлению темпов роста.

По словам Лагард, драйверы инфляции в еврозоне меняются: внешнее давление ослабляется, тогда как внутреннее усиливается в результате подъема зарплат и становится все более важным двигателем инфляции.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти в четверг, восстанавливаясь после снижения накануне и возвращаясь к трехмесячным максимумам.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 1,21% - до $83,9 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,49% - до $79,96 за баррель.

Поддержку нефти оказывают ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки мира, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", средний размер дисконта на российскую нефть Urals в северо-западных портах Европы с 1 по 26 июля снизился до $16,28/барр. против $19,28/барр. в июне.

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). С 18 июля размер дисконта находится ниже порога в $20 и 26 июля составлял в среднем $16,22 за баррель относительно котировки FOB.

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в июле стоимость Urals DAP West Coast India выросла до $71,8 за баррель против $64,1 в июне. При этом дисконты к Brent сложились на уровне $7,56/барр. в июле и $10,63/барр. в июне.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 июля на 2,43 копейки, до 90,0225 руб., и увеличил курс евро на 50,17 копейки, до 100,2173 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 5,88 копейки по отношению к среде и составил 90,1228 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 14,66 копейки и составил 90,2031 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 550,508 млн, из которых $534,817 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 015,691 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 47,39 копейки, до 100,2031 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 42,35 копейки, до 100,1436 руб. Объем торгов евро составил EUR559,463 млн, из которых EUR169,6 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR389,863 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Стоимость на рынке межбанковского кредитования в четверг поднялась относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов - до 8,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 3 базисных пункта - до 7,68% годовых, на 3 месяца увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,44% годовых, на 6 месяцев поднялась на 1 базисный пункт - до 7,43% годовых.

"На межбанковском рынке ставка Ruonia накануне вновь подросла до 8,25%, так и оставаясь с начала недели ниже нового уровня ключевой ставки. Профицит ликвидности в системе восстановился почти до 1 трлн руб. за счет увеличения банками объема размещения на аукционных депозитах ЦБ и погашения задолженности по обеспеченным кредитам регулятора. Объем остатков на корсчетах к утру сегодняшнего дня составлял 3,5 трлн руб. Это даже чуть больше, чем в пик налоговых платежей в июне, когда ставка Ruonia не поднималась выше ключевой ставки ЦБ. Важно отметить, что на текущей неделе Федеральное казначейство впервые за длительное время увеличило объем размещения ликвидности в банковском секторе. Ранее с начала июля до 24-го числа включительно банки сократили задолженность перед ФК на 1,5 трлн руб. В случае дополнительной поддержки ликвидностью от ФК в день завтрашних платежей банкам удастся относительно безболезненно преодолеть пик налоговых выплат. Впрочем, с учетом неравномерного распределения ликвидности в системе спрос на рубли отдельных игроков все же может кратковременно закрепить ставки МБК выше ключевой ставки ЦБ", - подчеркивает Кравченко.