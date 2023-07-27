Roche в I полугодии снизила выручку почти на 8%, хуже прогноза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG в первом полугодии сократила выручку на 7,8% год к году на фоне падения продаж продукции, связанной с COVID-19, говорится в пресс-релизе.

Выручка в минувшем полугодии составила 29,78 млрд швейцарских франков ($34,32 млрд) против 32,295 млрд франков годом ранее при прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 30,15 млрд франков.

Негативная динамика обусловлена главным образом ухудшением результатов диагностического подразделения компании - по итогам первого полугодия его выручка упала на 29%, в то время как фармацевтическое подразделение Roche, напротив, увеличило данный показатель на 1%.

Отчасти подобное расхождение объясняется эффектом высокой базы - диагностический сегмент демонстрировал существенный рост во время пандемии за счет высокой востребованности тестов на COVID.

На выручку также оказали негативное влияние колебания валютных курсов, без учета которых показатель сократился бы лишь на 2%, сообщается в отчете.

Чистая прибыль Roche в прошлом полугодии снизилась на 16,3% - до 7,14 млрд франков, или 10,10 франка в расчете на акцию, с 8,53 млрд франков, или 11,76 франка на акцию, годом ранее при консенсус-прогнозе в 10,34 франков на акцию.

Компания оставила без изменений прогноз на 2023 год и по-прежнему ожидает снижения прибыли на акцию и выручки в одинаковом диапазоне - на 1-3% при постоянном курсе валют.