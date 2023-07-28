Нефть подешевела после роста до трехмесячного пика накануне

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу, отступая от достигнутых в четверг трехмесячных максимумов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени составила $83,75 за баррель, что на 49 центов (0,58%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,32 (1,6%) - до $84,24 за баррель, завершив торги на самой высокой отметке с 18 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 37 центов (0,46%) и составили $79,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $1,31 (1,7%) - до $80,09 за баррель, также обновив максимум с 18 апреля.

Обе марки могут завершить в плюсе пятую неделю подряд.

Поддержку ценам на этой неделе оказали ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Цена Brent в начале следующего года вырастет до $90 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America под руководством Франсиско Бланша.

"Звезды наконец-то сходятся и указывают на рост цен на нефть в ближайшие кварталы. С точки зрения фундаментальных показателей, наши прогнозы для баланса спроса и предложения продолжают говорить о том, что нефтяной рынок серьезно сузится в ближайшие 18 месяцев, а мировые запасы нефти сильно сократятся", - написали аналитики.