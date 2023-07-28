Авиагруппа с участием British Airways и Iberia в I полугодии вышла в прибыль

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Европейская International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью благодаря сильным показателям испанского бизнеса и высокому спросу.

Чистая прибыль авиагруппы в январе-июне составила 921 млн евро против убытка в 654 млн евро годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль по итогам периода достигла рекордных 1,26 млрд евро против убытка в размере 446 млн евро в первом полугодии 2022 года, доналоговая прибыль - 1,037 млрд евро против убытка в 843 млн евро.

Выручка IAG составила 13,583 млрд евро по сравнению с 9,351 млрд евро годом ранее. В том числе доходы от пассажирских перевозок повысились на 55%, до 11,784 млрд евро с 7,604 млрд евро.

Авиакомпании группы в январе-июне перевезли 54,307 млн пассажиров, что почти на 36% превысило показатель годичной давности. Загруженность рейсов повысилась до 84,1% с 77,8%. Число находящихся в эксплуатации самолетов выросло до 565 с 549.

Котировки акций IAG на торгах в Лондоне в пятницу прибавляют 3,5%. Капитализация компании за последний год увеличилась на 35%, в то время как британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 3,8%.

В группу входят авиакомпании Aer Lingus (Ирландия), British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), лоукостеры Level и Vueling.