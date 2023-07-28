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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Brent торгуется у $84,2 за баррель и завершит неделю ростом котировок

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в пятницу, но завершают ростом пятую неделю подряд.

К 18:17 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 7 центов (0,08%), до $84,17 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX также на 7 центов (0,09%), до $80,02 за баррель.

Brent близка к завершению недели ростом на 2,9%, WTI - на 3,5%, отмечает MarketWatch.

"Быки" ожидают сохранения поддержки котировок на фоне проявления эффекта от добровольного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки в июле и августе, отмечает сетевой ресурс.

Однако важнее может оказаться то, намерен ли Эр-Рияд продлить действие этих мер еще на месяц, до конца сентября, полагает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Если так и произойдет, дефицит на нефтяном рынке в третьем квартале будет еще больше, что окажет дополнительную поддержку котировкам, - сказал он MarketWatch. - Если же добровольное сокращение добычи внезапно закончится и производство в сентябре подскочит на 1 млн б/с, цены на нефть наверняка окажутся под давлением".

Brent WTI Саудовская Аравия
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