Рубль упал перед выходными днями и по факту завершения налоговых выплат июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль подешевел к бивалютной корзине перед выходными днями и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат июля.

Курс доллара США составил 91,7 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,92 руб./EUR1, подорожав на 96,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,04 рубля - до 95,85 руб. Курс китайского юаня поднялся на 15,6 копейки до 12,8 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в пятницу рубль сильно упал в основных валютных парах на закрытии позиций перед выходными днями и после завершения налогового периода июля. На 28 июля пришелся единый день уплаты налогов, компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы, после чего на рынке заметно сократилось предложение валюты.

При этом рубль не отреагировал на новые антироссийские санкции. Так, власти ЕС в пятницу включили в санкционные списки по России еще семь физических лиц и пять организаций, в том числе информационное агентство "Инфорос" и АНО "Диалог".

В частности, санкции ввели против руководителей этих компаний. Под ограничительные меры также попали двое сотрудников ГРУ.

В Официальном журнале ЕС отмечалось, что, по мнению Брюсселя, попавшие под санкции люди и организации "несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Комментарии аналитиков

"Российский рубль в пятницу вновь показал слабость после завершения налогового периода, в паре с долларом обновил минимальные отметки с 10 июля. Фундаментально слабость в паре может сохраняться на фоне продолжения снижения торгового профицита, а также высоких геополитических рисков", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В день расчетов по основным налогам рубль уже не получил никакой поддержки. Более того, российская валюта с самого утра начала испытывать заметное давление. В первой половине торгов пара "доллар-рубль" поднялась выше 91 руб./$1, а ближе к окончанию рабочего дня находилась уже выше 91,5 руб./$1, обновив максимум с 10 июля. Напомним, что еще накануне пара "доллар-рубль" опускалась на минимуме ниже 90 руб./$1. Стоит отметить, что сегодняшний ход торгов повторил ситуацию прошлого месяца, когда в день основных налоговых платежей рубль демонстрировал сопоставимое с сегодняшним ослабление, ставшее началом очередной волны девальвации российской валюты. С точки зрения фундаментальных факторов рубль остается под давлением. Дальнейшее сокращение экспорта при неизменном импорте, вывод средств через покупку наличной иностранной валюты и переводы за рубеж, а также погашение внешнего долга российскими компаниями в "токсичной" валюте при ее дефиците на биржевом рынке будут, на наш взгляд, способствовать постепенному ослаблению рубля до новых минимумов с февраля-марта 2022 года", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Международные инвесторы продолжали отыгрывать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) о повышении ставок, а также данные статистики.

ЕЦБ

ЕЦБ в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), как и ожидали эксперты. Базовая ставка по кредитам была увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%.

"Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю ", - говорится в заявлении регулятора.

В июне ЕЦБ говорил, что его будущие решения "позволят довести ставки" до этих уровней.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что регулятор может как поднять ставку в сентябре, так и сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

"Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее", - сказала Лагард, добавив, что дальнейшие решения ЕЦБ будут основываться на поступающих статданных.

ФРС

Днем ранее Федеральная резервная система также повысила базовую ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5%, что является максимумом за 22 года. Глава регулятора Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Расходы населения США в июне выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,3%, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 4,1% с 4,6% в мае. Это минимальные темпы повышения с сентября 2021 года. Данный показатель внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции. Эксперты ожидали снижения темпов базовой инфляции до 4,2%.

Сильные данные могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени, пишет MarketWatch.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в пятницу, но завершают ростом пятую неделю подряд.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $84,07 за баррель, что на 0,2% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали до $84,24 за баррель, завершив торги на самой высокой отметке с 18 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,27% и составили $79,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли до $80,09 за баррель, также обновив максимум с 18 апреля.

Brent близка к завершению недели ростом на 2,9%, WTI -на 3,5%, указывает MarketWatch.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 95,58 копейки, до 90,9783 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,87 копейки, до 99,9586 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 92,75 копейки по отношению к четвергу и составил 91,0503 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 84,13 копейки и составил 91,0444 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 277,652 млн, из которых $391,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $885,889 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 36,95 копейки, до 99,8336 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 7,49 копейки, до 100,0687 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR591,97 млн, из которых EUR157,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR434,899 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 июля поднялась на 15 базисных пунктов - до 8,4% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в четверг на 4 базисных пункта - до 7,72% годовых, на 3 месяца увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,45% годовых, на 6 месяцев поднялась также на 1 базисный пункт - до 7,44% годовых.

"На межбанковском рынке накануне ставка RUONIA продолжила рост, прибавив еще 15 б.п. (до 8,4%), однако осталась ниже ключевой ставки ЦБ. Рост ставки мог быть обусловлен как предстоящими налоговыми платежами, так и общей коррекцией вверх рыночных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ (напомним, что перед повышением ключевой ставки ЦБ RUONIA превышала ее на 54 б.п.)", - говорит Кравченко.