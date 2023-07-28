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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Капитализация рынка акций РФ в пятницу выросла на 0,76%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на "Московской бирже" составила 52,799 трлн рублей ($586,512 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация выросла на 398,462 млрд рублей, или на 0,76%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (5,613 трлн рублей), "Роснефть" (5,201 трлн рублей), "НОВАТЭК" (4,544 трлн рублей).

На 30 декабря 2022 года капитализация составляла 37,975 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 39,04%.

Московская биржа
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