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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Brent подешевела до $84,7 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение падение вечером во вторник на фоне укрепления доллара США.

К 17:42 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (0,88%) - до $84,68 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,77 (0,94%) - до $81,03 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,4% в ходе торгов во вторник, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Brent WTI
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