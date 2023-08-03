Объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" в июле снизился на 7,6% относительно июня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" в июле 2023 года составил $3,51 млрд, что на 7,62% ниже, чем в июне 2023 года ($3,80 млрд) и на 51,21% меньше аналогичного показателя за июль 2022 года ($7,20 млрд).

Среднедневной объем торгов в июле уменьшился на 3,09% по сравнению с июнем и составил $0,18 млрд. Участники заключили в июле 4,02 млн сделок в режиме основных торгов против 3,92 млн сделок в июне.

Количество активных счетов инвесторов в июле увеличилось на 7,22%, до 177,36 тыс. (165,42 тыс. в июне). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,12 млн.

Сделки в июле заключались с 2041 наименованием акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам июля увеличился на 50,97% по сравнению с показателем июня, составив HK$ 1,00 млрд (эквивалентно $128,24 млн).

Участники торгов и их клиенты в июле заключили 235,25 тыс. сделок в режиме основных торгов (рост на 46,56% по сравнению с июнем).

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla, Marathon Digital Holdings, Coinbase Global, NVIDIA Corp., Alibaba, Riot Platforms, CleanSpark, Carvana, Virgin Galactic, Advanced Micro Devices.

Лидерами по объему биржевых торгов гонконгскими ценными бумагам были Alibaba, NIO, XPeng, JD.com Inc., Li Auto, Baidu Inc., Country Garden Services, Xiaomi, Country Garden Holdings, Bilibili Inc.

Стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF в июле составил $167,24 млн, что на 6,69% больше, чем в июне текущего года ($156,75 млн), в том числе $6,87 млн гонконгскими ETF, торги которыми СПБ биржа начала 12 июля 2023 года.