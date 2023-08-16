Интернет-ритейлер JD.com увеличил квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 7,6%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 6,6 млрд юаней ($906 млн) по сравнению с 4,4 млрд юаней годом ранее. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) выросла до 4,15 юаня с 2,74 юаня годом ранее.

Скорректированная прибыль на ADS поднялась до 5,39 юаня на акцию с 4,06 юаня на акцию.

Квартальная выручка JD.com повысилась до 287,9 млрд юаней с 267,6 млрд юаней годом ранее. Выручка от продажи товаров увеличилась на 3,5%, до 233,9 млрд юаней, сервисные доходы подскочили на 30,1%, до 54,1 млрд юаней.

Cредний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль на уровне 4,95 юаня на ADS, выручку в 280 млрд юаней.

Операционная прибыль JD.com в прошлом квартале выросла более чем в два раза, до 8,3 млрд юаней. Операционный денежный поток за 12 месяцев по конец июня составил 52,5 млрд юаней против 51,1 млрд юаней за предыдущие 12 месяцев.