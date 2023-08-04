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Apple в III финквартале снизила чистую прибыль лучше прогноза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. в третьем квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль слабее прогнозов рынка, при этом выручка с ними совпала.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 июля, составила $19,881 млрд, или $1,26 в расчете на акцию, по сравнению с $19,442 млрд, или $1,2 на акцию, за сопоставимый квартал предыдущего года.

Выручка уменьшилась до $81,797 млрд против $82,959 млрд годом ранее.

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Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,2 на акцию при выручке около $81,8 млрд.

Доходы от продажи iPhone в минувшем квартале уменьшились до $39,669 млрд с $40,665 млрд в предшествующем году. Консенсус-прогноз предполагал $40,24 млрд.

Поступления от реализации компьютеров Mac опустились до $6,84 млрд с $7,382 млрд (при ожиданиях в $6,26 млрд), планшетов iPad - до $5,791 млрд с $7,224 млрд (при прогнозе в $6,44 млрд). При этом доходы от носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома увеличились до $8,284 млрд по сравнению с $8,084 млрд (эксперты оценивали показатель в $8,31 млрд).

В то же время выручка сервисов, включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud, достигла максимальных за всю историю $21,213 млрд, повысившись с $19,604 млрд годом ранее.

Число активных устройств (installed base of active devices) также обновило рекорд, отметил главный финансовый директор компании Лука Маэстри, чьи слова приводятся в ее пресс-релизе.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах в четверг снизились 2,1%.

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