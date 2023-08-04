Индексы МосБиржи и РТС выросли на старте торгов в пределах 0,8%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций открылся ростом большинства рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,8%, лидируют расписки Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до3159,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%, до 1054,7 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар подешевел на 62 копейки, до 94,37 рубля.

Подорожали расписки OZON (+4,5%), акции "РусГидро" (+2%), "Интер РАО" (+1,2%), ВТБ (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "ММК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Совет директоров банка "Санкт-Петербург" (+1,8%) 26 сентября проведет внеочередное собрание акционеров, сообщил банк в четверг вечером. На собрании будут рассмотрены вопросы о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года, о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета банка, об избрании членов набсовета кредитной организации.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,3%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу будет торговаться вблизи отметки 3150 пунктов. Внешний фон складывается позитивно, Brent старается завершить очередную неделю ростом, однако на российском рынке акций недельное ралли может завершиться фиксацией игроками прибыльных позиций перед выходными.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, слабый рубль и сильные отчеты эмитентов поддерживают российский рынок акций.

Для индекса МосБиржи сильным сопротивлением выступает отметка 3150 пунктов, в случае ее пробития откроется дорога к следующей цели 3300 пунктов, полагает эксперт.

"Среди "медвежьих" факторов стоит выделить огромную техническую перекупленность индекса МосБиржи, хотя на нее мало кто обращает внимание. Может быть, потому, что многие частные инвесторы просто не знают, что нужно поглядывать на технические индикаторы. А именно "физики" формируют сейчас основной оборот торгов на Мосбирже", - отмечает аналитик.

Для нефти Brent сопротивление находится в районе $87-88 за баррель, и оно вполне может быть как минимум протестировано. В пятницу заседает мониторинговый комитет ОПЕК+: важных решений от него не ждут, но возможна словесная поддержка высоких цен на нефть со стороны нефтяных чиновников.

При таких ожиданиях вполне логично покупать акции нефтяников. Исходя из полугодовых данных, годовая прибыль Сбербанка может составить 1,4-1,5 трлн рублей, а дивиденды - превысить 30 рублей на акцию. Поэтому цена за акцию Сбербанка в 300 рублей не выглядит завышенной, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,3%, завершив в "минусе" третью сессию подряд, инвесторы оценивали макроэкономические данные и корпоративные отчетности.

По предварительным данным Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Американский банк Morgan Stanley понизил рейтинг китайского рынка акций до "на уровне рынка" с "выше рынка", австралийских акций - до "ниже рынка", пишет MarketWatch.

Постковидное восстановление спроса в Китае неубедительно, а базовая инфляция устойчиво близка к нулю, отметили аналитики кредитной организации. Вместе с тем они не исключили возвращения к более позитивному мнению о рынке акций страны.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 2%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу стабилизировались после скачка накануне, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $85,25 за баррель (+2,3% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2%, до $81,71 за баррель (+2,6% в четверг).

Обе марки могут завершить в "плюсе" шестую неделю подряд.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.