ФНБ в июле вырос на 643,2 млрд рублей - до 13,3 трлн рублей

Ликвидная часть фонда составила 4,8% ВВП

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин.

На 1 июля фонд составлял 12 670,27 млрд рублей (эквивалент $145,578 млрд), или 8,4% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он вырос на 643,18 млрд рублей.

В июле часть средств фонда на счетах в Банке России - 2,125 млрд юаней и 3,151 тонны золота в обезличенной форме - была реализована за 44 357,7 млн рублей (месяцем ранее объем вырученных средств от продажи юаней и золота составлял 66 978,9 млн рублей), средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Помимо этого, для софинансирования пенсионных накоплений граждан, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле средства ФНБ на 500 тысяч рублей были зачислены на единый счет федерального бюджета.

Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

Объем средств в евро в фонде в июле не изменился и на 1 августа на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ в этой валюте было 7,278 млрд евро. Также на счетах размещено 280,159 млрд китайских юаней, 508,835 тонн золота в обезличенной форме и 5,491 млрд рублей (месяцем ранее 400,4 млн рублей).

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составила 1,047 трлн рублей, в золоте - 839,63 млрд рублей, совокупно переоценка выросла за месяц на 411 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 61,922 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 42,66 млрд рублей.