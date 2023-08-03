Нефть уверенно дорожает на решении Саудовской Аравии продлить сокращение добычи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в четверг на фоне новостей о продлении сокращения добычи Саудовской Аравией.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:42 составляют $84,22 за баррель, что на $1,02 (1,23%) выше цены на закрытие прошлой сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысилась на $1,13 (на 1,42%) и составляет $80,62 за баррель.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.