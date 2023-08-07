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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 1,3% на старте торгов понедельника

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций открылисьростом рублевых цен blue chips на фоне дорогой нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель) и ослабления рубля. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 1-1,3%, при этом в лидерах роста - расписки Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 1,3%, до 3131,36 пункта, индекс РТС вырос на 1%, до 1026,17 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 4,2%.

Доллар подорожал на 48 копеек, до 96,17 рубля.

Подорожали расписки OZON (+4,2%), акции "Татнефти" (+2,6%), "Аэрофлота" (+2,3%), "РусГидро" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Яндекса" (+1,9%), "Роснефти" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,7% "префы"), ВТБ (+1,6%), "Интер РАО" (+1,6%), "Магнита" (+1,5%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги "Северстали" (+1,3%), "ММК" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "МТС" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "НЛМК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Подорожали расписки "Эталона" (+7,6%) на фоне известий, что девелопер Etalon Group в I полугодии 2023 года увеличил продажи на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 34 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости вырос на 28%, до 184,3 тысячи кв. м.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов.

"Каких-либо новостей, которые бы объяснили просадку рынка в пятницу, за выходные не поступило, поэтому, вероятно, индекс попробует отыграть часть потерь. Дорожающая нефть и слабый рубль продолжат оставаться главными факторами, которые будут поддерживать российский рынок", - считает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, понедельник может стать определяющим для дальнейшей динамики рынка акций.

Причиной пятничного падения стала общая перекупленность рынка - кто-то из крупных игроков начал фиксировать прибыль по всему спектру бумаг, и его примеру последовали остальные. В понедельник утром ситуация выглядит неопределенной: с одной стороны, есть сильные опасения потерять уже заработанное; с другой - среднесрочный тренд по рынку остается восходящим, по понедельникам в подавляющем большинстве случаев рынок растет, слабый рубль и сильная нефть будут оказывает ему поддержку.

"Если сегодня удастся откупить хотя бы значительную часть пятничной просадки, то рынок вполне может продолжить восходящее движение с целью 3300 пунктов по индексу МосБиржи. В противном случае можно ждать снижения к 3000 пунктам, а то и чуть ниже", - считает Антонов.

В США в минувшую пятницу основные индексы акций снизились на 0,4-0,5%, завершив неделю в "минусе": S&P 500 (-2,3%), Nasdaq (-2,8%), Dow Jones (-1,1%).

Инвесторы оценивали данные с рынка труда страны и квартальную отчетность технологических гигантов.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике в июле увеличилось на 187 тыс. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс., сообщает Trading Economics.

Безработица в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце. Аналитики не ожидали изменений.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,4% за месяц и на 4,4% в годовом выражении. Ожидалось повышение на 0,3% и 4,2% соответственно.

Многие экономисты полагают, что более быстрый, чем ожидалось, рост зарплат может стать камнем преткновения для Федеральной резервной системы, которая борется с инфляцией и сохраняет целевой уровень в 2%.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Индекс опережающих показателей в Японии снизился в июне до 108,9 пункта со 109,1 пункта в мае, показали предварительные данные.

Объем промышленного производства в ФРГ в июне сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.

Во вторник выйдет отчет о внешней торговле Китая, в среду - данные о китайской инфляции, а в четверг - статистика о темпах роста потребительских цен в США.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо снижаются, но остаются вблизи 4-месячных максимумов на ожиданиях скорого дефицита топлива на мировом рынке.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2%, до $86,03 за баррель (+1,3% в пятницу), сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,3%, до $82,6 за баррель (+1,6% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 2,8%, причем обе марки закрылись на максимумах с 12 апреля.

Саудовская Аравия 3 августа объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Кроме того, Россия также продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 4 единицы, до 525.

Brent Baker Hughes Ozon WTI РТС Мосбиржа Саудовская Аравия
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