Расписки Etalon Group подорожали на 8% после публикации отчета

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group подорожали на "Московской бирже" в понедельник на 8% (до 98 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании за II квартал 2023 года.

Девелопер Etalon Group в I полугодии 2023 года увеличил продажи на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 34 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости вырос на 28%, до 184,3 тыс. кв. м.

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости сократилась на 24% и составила 221,9 тысячи рублей.

По итогам II квартала продажи группы выросли в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 20,6 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости вырос в 2 раза - до 110,6 тысячи кв. м.

В общей сложности в первом полугодии текущего года компания ввела в эксплуатацию 196 тысяч кв. м. Чистый корпоративный долг по состоянию на 30 июня 2023 года составил 6,1 млрд рублей.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.