Правительство выделило 3,5 млрд рублей на выпуск отечественных базовых станций

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило 3,5 млрд рублей на выпуск отечественных базовых станций мобильной связи, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что правительство продолжает поддерживать проектирование и производство в России передовой продукции, это имеет особое значение в сфере телекоммуникаций, где традиционно применялось зарубежное оборудование, поставки которого приостановлены.

"Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения, в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций", - сказал Мишустин.

По его словам, всего за последние 3 года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд рублей.

"Принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России. Это поможет достижению технологического суверенитета, даст нашим гражданам возможность использовать быструю надежную связь, - сказал премьер. - Но мы также надеемся на то, что научно-исследовательские работы в этой области будут эффективны и что наши компании будут продолжать создавать наши отечественные решения и совершенствовать то, что сегодня есть в заделах".