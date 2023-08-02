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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

"Сервис-Телеком" создал IT-компанию для управления башенным бизнесом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ООО ГК "Сервис-Телеком" (оператор телеком-инфраструктуры для компаний связи) зарегистрировало ООО "СТ-Цифровые решения" (ООО "СТ-ЦР").

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 21 июля, основной вид деятельности - разработка ПО. Уставный капитал - 10 тысяч рублей.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Сервис-Телекома", новое юридическое лицо создано в целях предоставления IT-услуг на базе собственной цифровой платформы партнерам группы на телекоммуникационном рынке.

"На данной IT-платформе автоматизированы все бизнес-процессы компании, что позволяет бесперебойно управлять башенным бизнесом в режиме 24/7. Платформа поддерживает функции мониторинга, эксплуатации, строительства, технологической аренды, коммерческого использования башенного портфеля, связанные с этим финансовые операции, а также функции электронного документооборота", - рассказали в компании.

Группа компаний "Сервис-Телеком" - независимый инфраструктурный оператор, занимающийся возведением башен, опор связи, антенно-мачтовых сооружений и предоставлением их в аренду операторам связи для дальнейшего размещения на них телеком-оборудования (базовые станции, антенны и т. д.). В управлении компании находится порядка 19,8 тыс. сооружений связи. Почти 99% выручки группы формируют российские федеральные мобильные операторы - "Вымпелком", МТС, Теле2 и "Мегафон".

В декабре 2021 года "Сервис-Телеком" приобрел портфель антенно-мачтовых сооружений у Veon Ltd. в России. В периметр сделки вошли 15,4 тысячи сооружений связи АО "Национальная Башенная Компания".

"Сервис-Телеком" работает на ключевых рынках России: в Московском регионе, Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Нижегородской области; Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае.

Veon Сервис-Телеком
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