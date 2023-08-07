Якутия готова договориться с "Ростехом" о доставке почты беспилотниками

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Якутия заявила о готовности заключить договор с "Ростехом" на доставку почтовых отправлений беспилотниками в отдаленные районы, сообщил президенту Владимиру Путину глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"У нас также создан один из первых беспилотных вертолетов БАС-200. У него взлетная масса 200 кг, а полезная нагрузка - 50 кг. (...) В декабре прошлого года мы его испытывали за Полярным кругом, то есть при температурах за 50 градусов. Он себя очень хорошо показал, и уже сегодня руководство Якутии готово заключить с нами договор для того, чтобы доставлять почту в отдаленные районы Якутии", - сказал Чемезов.

По его словам, такой вид доставки можно будет использовать также в Сибири, "где сложная транспортная логистика и доставить какую-нибудь почту очень сложно".

"Ну и, конечно, мы этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать, потому что 50 кг - подъемно, то есть полезная нагрузка достаточно хорошая", - пояснил Чемезов.