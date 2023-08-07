Суверенный фонд Саудовской Аравии получил убыток в $15,6 млрд в 2022 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2022 году получил убыток в размере $15,6 млрд, говорится в отчетности.

Этот показатель включает потери от инвестиций на сумму $11 млрд, а также расходы на осуществление деятельности, выплату налогов и другие затраты.

Фонд сильно пострадал от падения стоимости вложений в технологические фонды. Так, например, убыток Vision Fund японской SoftBank Group, поддерживаемый также Саудовской Аравией и Абу-Даби, в минувшем году был рекордным и составил $32 млрд, сообщает Bloomberg.

По итогам 2021 года PIF зафиксировал прибыль в размере $25,4 млрд.

Тем не менее, объем активов под управлением саудовского фонда в прошлом году достиг $595,5 млрд по сравнению с $527,8 млрд в 2021 году. В значительной степени это было обусловлено тем, что в феврале правительство передало PIF 4% акций Saudi Aramco (стоимость которых оценивается примерно в $80 млрд).

В 2022 году PIF, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, значительно нарастил долю акций саудовских компаний в своем инвестпортфеле - до 32% с 24%. При этом фонд сократил до 10% с 20% инвестиции в международные активы, в число которых входят английский футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" и средства, размещенные в Blackstone Group LP, которая инвестируют в инфраструктурные проекты в США.

Деятельность PIF является ключевым элементом стратегии правительства Саудовской Аравии по диверсификации нефтяной отрасли. Наследный принц использует средства фонда для инвестиций в различных сферах - от туризма до производства электромобилей и строительства спортивных объектов в королевстве.