Рубль умеренно подорожал в рамках коррекции после обвала в предыдущие сессии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань растеряли рост первой половины дня и умеренно подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника. Рубль развернулся вверх и укрепился к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после обвала в предыдущие торговые сессии.

Курс доллара США составил 95,28 руб. в 19:00, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 105,3 руб., подешевев на 31,25 копейки. Ранее евро поднимался до 106,615 руб., также впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,6 копейки - до 99,79 руб. Курс китайского юаня упал на 9,3 копейки - до 13,24 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и сумел умеренно повыситься к доллару и евро в рамках технической коррекции. Участники рынка закрывали позиции и фиксировали прибыль после того, как ранее рубль неоднократно обновлял минимальные отметки с весны прошлого года во всех основных парах.

Давление на него оказывало продолжающееся уменьшение предложения валюты, обусловленное, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса, а также решением Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Об этом ведомство сообщило в минувший четверг. Общий объем покупок составит 40,5 млрд рублей, ежедневный - эквивалент 1,8 млрд рублей.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

"На прошедшей неделе курс рубля продолжил снижаться к основным валютам, главной причиной резкого снижения министерство финансов называет падение экспортных доходов. Российское правительство начало покупку юаня в резервный фонд на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, для того, чтобы стабилизировать курс рубля, придется усиливать контроль за капитальным счетом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"Рубль на старте сессии резко подешевел, но быстро восстановился, выйдя в неплохой плюс. Однако незадолго до открытия основных торгов российская валюта вернулась к нисходящей динамике. Доллар впервые с марта 2022 г. немного превышал 97 руб., евро - 106,6 руб. В середине сессии рубль стал постепенно возвращать утраченные позиции. В какой-то момент восходящая динамика рубля ускорилась: доллар снижался к 96 руб., но затем отскочил от локальных минимумов. Давление на рубль продолжает оказывать рыночная разбалансированность, вызванная, с одной стороны, нехваткой иностранной валюты из-за недостаточного объема экспортной выручки, с другой - повышенным спросом на валюту со стороны импортеров, а также выводящих свои активы российских лиц и нерезидентов", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В мире

Глобальные инвесторы продолжают оценивать пятничные данные с рынка труда США и последние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 187 тыс., сообщило министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 185 тыс., а не на 209 тыс., как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 200 тыс., сообщает Trading Economics.

Безработица в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,6% в предыдущем месяце. Аналитики не ожидали изменения. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле выросла на 0,4% за месяц и на 4,4% в годовом выражении. Ожидалось повышение на 0,3% и 4,2% соответственно.

ФРС США, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она, выступая на мероприятии в штате Колорадо.

По словам Боуман, она поддержала решение повысить ставку в июле и хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции. "Недавние данные о снижении инфляции были позитивным сигналом, но я буду ждать последовательных свидетельств о том, что инфляция твердо встала на путь снижения к нашей цели в 2% при принятии решения о дальнейшем повышении ставки и о том, как долго ставка должна оставаться на ограничительном уровне", - заявила Боуман.

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта в июле, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимуме с 2001 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что решения о ставке будут приниматься на каждом заседании отдельно.

Нефть

Нефть эталонных марок дешевеет в понедельник вечером на фоне фиксации прибыли участниками торгов после подъема до максимумов с апреля по итогам предыдущей сессии, сообщает Trading Economics

Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает укрепление американского доллара, снижающее привлекательность инвестиций в сырье.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в понедельник составляет $85,45 за баррель, что на 0,9% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,01%, до $81,98 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в пятницу на максимумах с середины апреля в связи с опасениями сокращения предложения нефти на мировом рынке.

Саудовская Аравия в прошлый четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Россия также продолжит добровольное сокращение поставок нефти на внешние рынки в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки, сказал вице-премьер Александр Новак.

Курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 августа на 1,7592 рубля, до 96,5668 руб., и увеличил курс евро на 2,2164 рубля, до 106,0543 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 1,4012 рубля по отношению к пятнице и составил 96,4346 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,3727 рубля и составил 96,3191 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 549,944 млн, из которых $437,164 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 112,78 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,0382 рубля, до 106,1314 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,7724 рубля, до 105,9509 руб. Объем торгов евро составил EUR482,079 млн, из которых EUR134,565 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,514 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка разнонаправленно изменились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 августа опустилась на 12 базисных пунктов - до 8,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник на 8 базисных пунктов - до 8,02% годовых, на три месяца - увеличилась на 4 базисных пункта, до 7,57% годовых, ставка на шесть месяцев поднялась на 2 базисных пункта относительно пятницы, до 7,51% годовых.