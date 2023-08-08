Рынок акций США в понедельник отыграл часть потерь прошлой недели

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник уверенным подъемом после существенных потерь на прошлой неделе.

S&P 500 и Nasdaq за минувшую неделю потеряли 2,3% и 2,8% соответственно, что стало максимальным недельным падением с марта. Dow Jones опустился на 1,1%.

Инвесторы смотрели на корпоративную отчетность за второй квартал, поскольку каких-либо важных экономических публикаций на первый рабочий день недели запланировано не было.

Около 84% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже опубликовали квартальные результаты. В 79% случаев прибыль в расчете на акцию превысила консенсус-прогнозы, по данным FactSet. При этом средний показатель за последние пять лет составляет 77%, за десятилетие - 73%.

Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для того, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она.

Между тем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, похоже, не склонен к тому, чтобы голосовать за изменение ставки в ближайшее время. Он полагает, что денежно-кредитная политика центрального банка находится "в хорошем состоянии". Процентные ставки достаточно высоки для того, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию - то, что ФРС называет "ограничительной ДКП".

"Поскольку наша ДКП, на мой взгляд, носит ограничительный характер и определенно влияет на экономику в правильном направлении, я не чувствую, что нам нужно предпринимать немедленные или конкретные действия", - сказал Уильямс.

Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, завершила второй квартал с чистой прибылью за счет повышения стоимости инвестиционного портфеля. Операционная прибыль, которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и считается более показательной, увеличилась на 6,7% и превысила $10 млрд. Котировки акций компании класса "В" выросли на 3,6% в понедельник.

Инвестфирма KKR & Co. завершила второй квартал с чистой прибылью на фоне повышения выручки. Ее бумаги подорожали на 2,7%.

Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. достиг соглашения о покупке конкурирующей Sovos Brands Inc. за $2,7 млрд, или по $32 за акцию. При этом бумаги Sovos на закрытие прошлой сессии стоили $18,02. Между тем в понедельник их цена взлетела более чем на 25%, в то время как стоимость Campbell Soup опустилась на 1,8%.

Акции Tyson Foods упали в цене на 3,8%. Производитель продуктов питания в апреле-июне зафиксировал чистый убыток и сократил выручку, а также получил скорректированную прибыль хуже ожиданий экспертов. Кроме того, компания сообщила о намерении закрыть четыре предприятия по переработке курицы.

Цена бумаг Tesla опустилась на 1% на новости о том, что главный финансовый директор производителя электромобилей Зак Киркхорн покинул свой пост. Новым CFO назначен главный бухгалтер Вайбхав Танеджа.

Котировки акций Apple Inc. снизились на 1,7% и завершили "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило с декабря прошлого года, отмечает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 407,51 пункта (на 1,16%), до 35473,13 пункта, что стало самым существенным дневным приростом за семь недель. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Amgen, подорожавшие на 4%, Boeing Co. - на 3%, Johnson & Johnson - на 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 40,41 пункта (на 0,9%) и составило 4518,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 85,16 пункта (на 0,61%) и достиг 13994,4 пункта.