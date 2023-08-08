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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Ростелеком" приобретает мультибанковскую платформу "Фазум"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" инвестирует в финтех-стартап "Фазум", консолидирует его в результате сделки, говорится в сообщении компании.

Сумма инвестиций не называется. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Фазум" создано в апреле 2014 года, уставный капитал - 10 тыс. рублей. Президент компании Андрей Леушев владеет в ней 55%, оставшиеся 45% принадлежат самому ООО. Выручка в 2022 году составила 684,6 млн рублей, чистая прибыль - 280,8 млн рублей.

ООО "Фазум" - резидент "Сколково". Разработчик микросервисной ИТ-платформы, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив и многое другое. Решения компании уже внедрены в более 20 российских банков.

Как отмечается в сообщении, сейчас рынок решений по автоматизации бизнес-процессов банков и финансовых компаний находится в стадии трансформации. Это связано с активным импортозамещением уходящих с рынка иностранных вендоров, а также высоким спросом банков на "облачную" инфраструктуру из-за ее дефицита. В ближайшие три-пять лет прогнозируется рост объема продаж российского ПО в пять раз и еще более высокие темпы роста в сегменте "облачных" финансовых решений для банковского сегмента.

"Инвестиции в "Фазум" позволят укрепить позиции как на рынке финтех-решений, так и в смежных секторах экономики, испытывающих аналогичные потребности по импортозамещению и запуску новых цифровых решений. Вместе с компанией "Фазум" мы сможем быстро запускать новые "облачные" сервисы для финансового сектора и масштабировать дистрибуцию цифровых финансовых продуктов клиентам малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова директора по новым цифровым продуктам "Ростелекома" Дмитрия Рейдмана.

"Этот шаг стал логическим продолжением нашей стратегии формирования портфеля цифровых продуктов, ориентированных на финансовый сектор и банки. В будущем мы планируем усиливать наше присутствие на рынке цифровых сервисов для финансового сектора, а также развивать новые цифровые продукты в смежных областях, таких как ретейл, электронная коммерция, логистика", - отметил вице-президент - директор по развитию новых цифровых продуктов "Ростелекома" Денис Рябченков.

Ростелеком Фазум Сколково
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