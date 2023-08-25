"Ростелеком" получил 35,2% в мультибанковской платформе "Фазум"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ООО "КоммИТ Кэпитал" (венчурный фонд "Ростелекома" ) стало владельцем 35,17% в финтех-стартапе "Фазум", свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

При этом доля Андрея Леушева снизилась до 33,79% с 55%, доля самого ООО "Фазум" - до 31,03% с 45%.

"Ростелеком" объявил об инвестициях в "Фазум" в начале августа, размер инвестиций, а также доля, которую компания собиралась получить в результате, не назывались.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома", увеличенная доля - завершение второго этапа заключенной ранее сделки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Фазум" создано в апреле 2014 года, уставный капитал - 10 тысяч рублей.

ООО "Фазум" - резидент "Сколково". Разработчик микросервисной ИТ-платформы, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив и многое другое. Решения компании уже внедрены в более 20 российских банках.