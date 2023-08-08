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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Минфин 9 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26243 и 29024

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский Минфин сообщил, что 9 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 2-го купонного дохода - 1 ноября 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин ОФЗ
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