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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в июле выросла до 87% с 44%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в июле наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось 87% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре финансовых рисков" Банка России.

В июне их доля составляла 44%, в мае - 18,5%

Еще 10% размещений выкупили некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления.

ЦБ отмечает низкий спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном, тогда как на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляет банковский сектор, преимущественно СЗКО. В июле на двух аукционах крупные банки приобрели флоатеры на общую сумму 267,2 млрд рублей.

Минфин на аукционах ОФЗ в июле привлек 364 млрд рублей по номиналу (в июне - 299,6 млрд рублей), что составило 36% от плановых значений на третий квартал. Большая часть размещенного объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном - 75,2%, тогда как на ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН - 21,9% и 2,9% всех размещений.

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