Рынок акций РФ во вторник смог подрасти по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Коррекционное снижение рынка акций РФ во вторник вслед за мировыми площадками на слабой статистике по внешней торговле Китая и новостях от агентства Moody's о планах снижения рейтингов ряда банков США сменилось к вечеру отскоком вместе с нефтью (Brent отыграла $85 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог закрыться в "плюсе" выше 3085 пунктов после утреннего падения ниже 3030 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3085,31 пункта (+0,04%), индекс РТС упал до 999,8 пункта (-1,7%); динамика цен blue chips на Мос<ирже оказалась смешанной в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 по московскому времени вырос до 97,22 рубля (+1,94 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2%), акции "Татнефти" (+1,3%), ВТБ (+1%), "Московской биржи" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "МТС" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Магнита" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (-2,2%), "Северстали" (-2,1%), "ММК" (-2,1%), "Русала" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Роснефти" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Polymetal сообщил во вторник о завершении редомициляции с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане. Дата завершения редомициляции - 7 августа, как и планировалось. На период редомициляции Московская биржа также приостановила торги акциями Polymetal, но, как сообщала компания ранее, она ожидает, что вскоре торги возобновятся. Торги акциями Polymetal на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в начале августа и уже не возобновятся.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, ослабление рубля позитивно для финансовых показателей и стоимости акций компаний-экспортеров, составляющих основу российского рынка (нефть, газ, металлы, удобрения). В условиях девальвации рубля, растущих инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей по экспорту капитала рынок акций представляет собой привлекательный инструмент для сохранения капитала (по аналогии с рынками Аргентины, Венесуэлы, Турции, Ирана), поэтому наблюдается рост рублевого индекса МосБиржи.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, во вторник рынок акций провел торги в смешанной динамике blue chips. Покупки сдерживались снижением котировок сырьевых товаров, общим ухудшением настроений на внешних рынках, технической перегретостью "голубых фишек". В то же время рубль оставался слабым, поддерживая интерес к акциям экспортеров.

На глобальный риск-аппетит негативное влияние оказали статданные по торговому балансу Китая: в июле сокращение импорта и экспорта КНР превысило прогнозы. Статистика также указывает на замедление потребительской и деловой активности в Поднебесной. Рост доллара на Forex также поддержали заявления отдельных чиновников ФРС о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает эксперт.

Пока индекс Мосбиржи удерживается выше ближайшей области поддержки 2965-3020 пунктов, среднесрочной целью роста после снятия накопленной перегретости выступает рубеж 3300 пунктов. Прогноз на 9 августа по индексу Мосбиржи - 3000-3150 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций с утра снижался на фоне негативного влияния китайской статистики по внешней торговле, которое может сказаться на финрезультатах российских экспортеров.

"Снижение импорта Китая традиционно негативно воспринимается сектором акций российских металлургов. Впрочем, сектор нефти и газа также не мог похвастаться многочисленными растущими бумагами. Скорректировались вниз бумаги "НМТП" (-9,7%) после того, как они выросли на 60% за четыре сессии. Подросли акции "Распадской" (+7,5%) в ожидании публикации отчетности по МСФО - в случае достаточно сильных финансовых результатов компания может решиться на выплату дивидендов", - отмечает аналитик.

Акции в Европе преимущественно снижались. Банковский сектор в Европе весьма удачно отчитался за II квартал, однако высокие доходы компаний часто приводят к тому, что правительства начинают изымать сверхприбыль, отмечает аналитик. Так, кабинет министров Италии принял решение о таком налоге в размере 40%, всего власти страны намерены получить с банков чуть менее 3 млрд евро. Естественно, что на рынке опасаются аналогичных действий в отношении финансовых организаций из других стран, отмечает Кочетков.

Вдобавок ко всему негативным фактором стали новости о планах агентства Moody's Services снизить рейтинги ряда американских банков малой и средней капитализации. В агентстве полагают, что рост стоимости фондирования и рисков по кредитам ухудшают позиции американских финансовых учреждений. При этом бегство от риска происходит в доллар США и казначейские обязательства, отмечает аналитик.

Нефть Brent локально падала ниже $84 за баррель на китайской статистике по падению импорта в июле, однако вечером котировки смогли отскочить выше $85 за баррель. Вероятно, поддержку ценам оказывают ожидания сокращения запасов нефти в США, полагает Кочетков.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, на текущий момент российский рынок акций торгуется по коэффициенту P/E'24 в районе 5x, который не выглядит высоким относительно среднеисторических значений за последние 20 лет (среднее P/E = 7,5x). При этом индекс Мосбиржи уже торгуется выше значений начала прошлого года.

В США индекс S&P500 откатился ниже уровня 4500 пунктов на новостях о снижении кредитного рейтинга агентством Moody's для 10 небольших и средних американских банков. Помимо этого, эксперты Moody's предупредили, что могут понизить оценки некоторых крупнейших американских кредиторов, отмечает эксперт. Рейтинговое агентство объяснило решение растущим давлением на прибыльность банков, что уменьшит их способность генерировать внутренний капитал, а также возможным снижением качества активов, связанным с портфелями коммерческой недвижимости некоторых банков на фоне перспектив мягкой рецессии в США в начале 2024 года.

Что касается рубля, то его ослабление по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций (импорт продолжает расти) и спросом на валюту в условиях высокого сезона отпусков, полагает Кравченко.

"Данные по росту импорта подтверждает статистика. Так, в июле импорт в Россию из Китая впервые превысил экспорт. Данная тенденция является одной из главных причин ослабления рубля", - считает он.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ с начала недели ожидаемо корректируется вниз, снимая свою перекупленность, сохраняется спрос на энергосбытовые компании второго и третьего эшелонов.

"Ситуация с бумагами энергосбытовых компаний выглядит как спекулятивный разгон стоимости эмитентов с низкой ликвидностью с целью последующей продажи: фундаментальных инфоповодов для резкого роста этих котировок нет. В то же время нельзя также исключать, что бумаги скупает какой-то долгосрочный инвестор", - полагает аналитик.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 не изменился, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 1-1,6% во главе с Nasdaq).

Экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд, по данным Главного таможенного управления. Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года. Импорт опустился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года. При этом показатель снизился по итогам пятого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 12,5%, импорта - на 5%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены смогли отыграть почти все утренние потери. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $85,2 за баррель (-0,2% и -1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $81,71 за баррель (-0,3% и -1,1% в понедельник).

Поддержку ценам оказывают объявленные Саудовской Аравией и Россией сокращения добычи. В то же время негативным фактором для рынка выступает укрепление доллара США, снижающее привлекательность инвестиций в сырье. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно корзины основных мировых валют, прибавляет во вторник 0,5% (до 102,41 пункта).

Участники торгов ждут свежих данных о состоянии нефтяного рынка: на этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, пишет Trading Economics.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго" (+40,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+39,9%), "Саратовэнерго" (+38% и +27,5% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+35,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+35% и +21,7% "префы"), "ТГК-2" (+34,4% и +16% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+27,6%), "Якутскэнерго" (+23,1%), "Красноярскэнергосбыта" (+22,4% и +17,2% "префы"), "Самараэнерго" (+21,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+17,1%).

Совет директоров ПАО "Инарктика" (+1,1%, до 788,5 рубля), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года. В этом году дивиденды в размере 10 рублей на акцию были выплачены за первый квартал.

Упали акции "Новороссийского морского торгового порта" (-9,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-6,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,6%), ПАО "ГАЗ" (-4,5%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (-4,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,2%), "Мостотреста" (-4,2%), МКФ "Красный Октябрь" (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,07 млрд рублей (из них 15,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,67 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" и 4,655 млрд рублей на бумаги "Газпрома").