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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Экспорт Китая в июле упал на 14,5%, импорт - на 12,4%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года объем экспорта Китая сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Это самое существенное снижение показателя с февраля 2020 года, что обусловлено ослаблением глобального спроса. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 12,5%, по данным Trading Economics.

Экспорт редкоземельных металлов подскочил на 49% и достиг 5,426 тыс. тонн.

Поставки в США упали на 23,1%, в страны Евросоюза - на 20,6%, в государства АСЕАН - на 21,4%.

Импорт КНР в июле снизился на 12,4% - до $201,16 млрд. Падение было максимальным с мая 2020 года. При этом показатель опустился по итогам пятого месяца подряд, в том числе, из-за сокращения внутреннего спроса.

Эксперты ожидали уменьшения импорта на 5%.

Китай в прошлом месяце сократил закупки за рубежом меди на 2,7%, при этом импорт соевых бобов подскочил на 23,5%, нефти - на 17%, железной руды - на 2,5%.

Импорт из США уменьшился на 11,2%, из ЕС - на 3%, из АСЕАН - на 11,2%, из Японии - на 14,7%, из Южной Кореи - на 23%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце равнялось $80,6 млрд по сравнению со $102,7 млрд в июле 2022 года и $70,62 млрд в июне этого года.

В январе-июле экспорт КНР снизился на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, импорт - на 7,6%. Внешнеторговый профицит составил $489,57 млрд.

Китай США АСЕАН Главное таможенное управление
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