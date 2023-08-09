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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Китае потребительские цены в июле снизились впервые за 2 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Это первое снижение более чем за два года - с февраля 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительную дефляцию - на уровне 0,4%, отмечает Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. Снижение наблюдалось уже десятый месяц подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье.

Эксперты предполагали снижение на 4,1%.

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