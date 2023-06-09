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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Темпы роста потребительских цен в Китае в мае ускорились до 0,2%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%, отмечает Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце выросла на 1% (0,4% в апреле) на фоне подъема цен на фрукты и пищевые масла. Непродовольственная инфляция в мае осталась на уровне предыдущего месяца - 0,1%.

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Транспортные услуги подешевели на 3,9%, жилье - на 0,2%. В то же время медицинские услуги подорожали на 1,1%, образовательные - на 1,7%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце замедлилась до 0,6% с 0,7% в апреле.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в мае опустился на 0,2% (-0,1% в апреле). Снижение отмечено четвертый месяц подряд.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 4,6% в годовом выражении (-3,6% в апреле). Падение стало максимальным с февраля 2016 года, оно наблюдается уже восемь месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.

Значение индекса PPI в прошлом месяце снизилось на 2,6% по сравнению с апрелем.

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