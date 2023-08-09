Доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США продолжают активно укрепляться на Московской бирже в среду днем. Доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 108 рублям.

Курс доллара США составил 98,04 руб./$1 в 16:32 по Москве, что на 94 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 107,82 руб./EUR1, подорожав на 1,36 рубля. Евро торгуется выше 107 руб. также впервые с 25 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,13 рубля - до 102,44 руб.

"Рубль в начале торгов укрепился, но вскоре вернулся к нисходящей динамике, периодически обновляя многомесячный минимум. При этом нефтяные цены достигли максимальных с конца 2022 г. уровней. Однако этот позитив трудно заложить в текущие котировки рубля. Раньше это делали инвесторы и спекулянты, ожидания которых основывались на изменении внешних и внутренних драйверов, оперативно и существенно влияя на валютный курс. Но после февраля 2022 г. таких участников у нас стало намного меньше. Основные игроки - импортеры и экспортеры - совершают сделки, исходя из текущих потребностей в иностранной валюте и рублях. Они формируются на основе внешнеторгового баланса, отражающего с определенным временным лагом ситуацию на внутреннем и зарубежных рынках. Дополнительным фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу, обусловленный большой геополитической и экономической неопределенностью", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.