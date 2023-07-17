Шохин отметил, что ЦБ мог бы использовать инструменты стабилизации рубля без таргетирования

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Значительное ослабление рубля, выгодное экспортерам и бюджету в текущем моменте, в долгосрочной перспективе создаст проблемы как для импортеров, так и для бюджета, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. ЦБ РФ, отказываясь от прямого таргетирования курса, мог бы использовать инструментарий косвенного влияния на него, чтобы избежать значительных колебаний и ситуации неопределенности для бизнеса и населения, считает он.

"Таргетирование курса – это политика, от которой мы ушли еще в 1998 году, но, тем не менее, есть методы непрямого таргетирования курса через создание какого-то валютного коридора, интервенции по удержанию курса. Есть методы и типы денежно-кредитной политики, которая обладает более широким набором инструментов", - перечислил он возможные варианты в интервью "Интерфаксу".

Глава РСПП напомнил, что обеспечение стабильности национальной валюты в соответствии с Конституцией является обязанностью ЦБ.

"Конечно, когда такие скачки, создается ситуация неопределенности, будь это экспортер, импортер и так далее. Существуют разные словесные интервенции, например, что курс 80-90 рублей комфортный для всех - для экспортеров, импортеров. Для экономики, если иметь в виду бюджет, наверное, в коротком периоде - да. Затем вырастут расходы на индексацию социальных выплат, подорожают государственные заимствования и так далее. Импортеры, понятно, пострадают от того, что импорт становится дороже", - считает Шохин.

Но важен даже не столько курс, сколько его стабильность, следует из слов президента РСПП: "Главное, чтобы и экспортеры, и импортеры, и граждане адаптировались к какому-то пониманию того, какой курс, а не к тому, что сегодня он укрепился в 2 раза, завтра ослаб в 2 раза и так далее. Это создает если не панику, то суетливое поведение хозяйственных агентов и домохозяйств".