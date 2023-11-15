Siemens Energy отчиталась о квартальном чистом убытке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG получил чистый убыток по итогам четвертого квартала 2023 финансового года (июль-сентябрь) на фоне слабых результатов ветрогенерирующего бизнеса.

Чистый убыток компании в отчетный период составил 870 млн евро против прибыли в 354 млн евро годом ранее.

Скорректированный убыток составил 487 млн евро против прибыли в 564 млн евро годом ранее.

Показатели отражают убыток ветрогенерирующего подразделения Siemens Gamesa в размере 670 млн евро.

Выручка Siemens Energy сократилась на 7,2%, до 8,52 млрд евро с 9,19 млрд евро, объем заказов - на 13,5%, до 10,58 млрд евро с 12,23 млрд евро.

Компания ожидает чистую прибыль по итогам текущего финансового года в размере до 1 млрд евро и рост сопоставимых продаж на 3-7%.

14 ноября стало известно, что правительство Германии предоставит Siemens Energy кредитные гарантии на сумму 7,5 млрд евро в рамках пакета помощи на 15 млрд евро, организованного консорциумом частных банков и ее крупнейшим акционером - Siemens AG.

Несколько недель назад Siemens Energy заявила, что нуждается в финансовой поддержке, чтобы получать новые крупные контракты на строительство распределительных сетей и газовых турбин.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.