RWE увеличила портфельные инвестиции в первом полугодии на 9 млрд евро

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания RWE AG увеличила портфельные инвестиции в первом полугодии 2023 года и показала сильные финансовые результаты. Инвестиции RWE, ее инвестиции за январь-июнь составили 9 млрд евро против 2,1 млрд евро годом ранее.

Основная часть инвестиций пришлась на покупку американской Con Edison Clean Energy Business Inc. за 6,3 млрд евро. Кроме того, RWE вложила средства в новые объекты ветроэнергетики и солнечной энергетики.

В результате приобретения активов и ввода в строй новых предприятий, совокупная мощность ВИЭ-проектов в портфеле RWE выросла в первом полугодии на 5,1 ГВт.

Сейчас компания работает более чем над 70 проектами в 12 странах мира, совокупная мощность которых составит 7,2 ГВт электроэнергии, говорится в пресс-релизе.

Скорректированная чистая прибыль RWE в первом полугодии выросла до 2,63 млрд евро по сравнению с 950 млн евро годом ранее, скорректированная EBITDA - до 4,5 млрд евро с 2,12 млрд евро.

Компания публиковала предварительные результаты за первое полугодие 25 июля. Тогда же она повысила прогнозы на весь текущий год.

Так, прогноз чистой прибыли без учета разовых факторов был улучшен до 3,3-3,8 млрд евро с ожидавшихся ранее 2,2-2,7 млрд евро, скорректированной EBITDA - до 7,1-7,7 млрд евро с 5,8-6,4 млрд евро.