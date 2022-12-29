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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Немецкая RWE договорилась о поставках СПГ со строящегося в Техасе завода на 15 лет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Германская RWE Supply & Trading GmBH (подразделение RWE AG) заключила контракт с американской Sempra Infrastructure на поставки СПГ на 15 лет.

Как сообщила компания, поставки энергоресурса будут осуществляться со строящегося в Техасе завода по сжижению природного газа Port Arthur. Завод, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Таким образом, RWE обеспечит достаточный объем СПГ для использования зарезервированных мощностей регазификационного терминала в Брунсбюттеле вблизи Гамбурга, строительство которого завершится в 2026 году, добавила компания.

В рамках контракта RWE будет получать 2,25 млн тонн СПГ в год, или порядка 3 млрд кубометров газа. Поставки будут осуществляться по принципу free-on-board, то есть покупатель будет иметь возможность выбрать место отгрузки СПГ на свое усмотрение.

RWE Sempra Port Arthur Германия США СПГ
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