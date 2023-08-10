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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В США инфляция в июле ускорилась до 3,2%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В США в июле 2023 года потребительские цены (индекс CPI) выросли на 3,2% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель достигал минимума с марта 2021 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,3%.

Рост цен в США ускорился после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в июле до минимальных с октября 2021 года 4,7% в годовом выражении после подъема на 4,8% в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на июньском уровне.

Относительно предыдущего месяца общий индекс CPI и базовый Core CPI в июле увеличились на 0,2%. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом.

Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 12,5% в годовом выражении после снижения на 16,7% в июне, тогда как цены на продукты питания поднялись на 4,9% после повышения на 5,7% месяцем ранее.

Стоимость одежды повысилась на 3,2% (рост в июне - на 3,1%), транспортных услуг - на 9% (8,2%). Подержанные автомобили упали в цене на 5,6% после снижения на 5,2%, а новые машины подорожали на 3,5% (4,1%).

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Очередное заседание Федрезерва состоится в конце сентября. До этого времени Минтруда успеет обнародовать данные об августовской инфляции.

CPI США Минтруда ФРС
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