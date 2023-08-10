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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в I полугодии снизилась на 3%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" в I полугодии 2023 года по РСБУ составила 338,7 млрд руб., что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 17,6%, до 1,4 трлн руб., себестоимость - на 23%, до 999 млрд рублей, валовая прибыль - на 4%, до 410 млрд руб., прибыль от продаж - на 25%, до 212 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 4,5%, до 370,8 млрд руб.

Газпром нефть
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