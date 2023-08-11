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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ВВП Великобритании неожиданно вырос на 0,2% во II квартале

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Объем экономики Великобритании во втором квартале 2023 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительном отчете Национального статистического управления (ONS).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали нулевого изменения показателя.

В первом квартале британский ВВП вырос на 0,1%.

Объем британской экономики в апреле-июне был на 0,2% ниже доковидного уровня (четвертый квартал 2019 года), отмечается в сообщении ONS.

Деловая активность в сфере услуг увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в производственном секторе - на 0,7%, в строительном - на 0,3%.

Потребительские расходы повысились на 0,7%, государственные расходы подскочили на 3,1%, а капиталовложения бизнеса не изменились относительно прошлого квартала.

Повышение британского ВВП в годовом выражении во втором квартале ускорилось до 0,4% с 0,2% в предыдущем квартале, тогда как аналитики прогнозировали сохранение прежних темпов роста.

Также ONS сообщило в пятницу, что промышленное производство в Британии в июне подскочило на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за три года, и повысилось на 0,7% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,1% в помесячном исчислении и сокращение на 1,1% в годовом.

Великобритания ВВП
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