Мишустин сообщил о росте ВВП РФ на 1,5% за I полугодие 2023 г.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в первом полугодии 2023 года оценивается в 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу, сославшись на данные Минэкономразвития.

"По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года - уже на 4,6%", - сказал он.

В начале августа министерство опубликовало оценку динамики ВВП РФ в июне этого года: показатель вырос на 5,3% после повышения в мае на 5,4%, роста в апреле на 3,4%, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе.

В целом за II квартал 2023 года министерство оценило рост экономики на 4,6% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале. Рост ВВП РФ за I полугодие 2023 года Минэкономразвития оценивало на уровне 1,4% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Как сообщалось, Банк России 21 июля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 1,5-2,5% вместо роста 0,5-2,0% в апрельской версии. Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но глава министерства Максим Решетников отмечал, что показатель увеличится выше этой оценки.

Президент РФ Владимир Путин и Мишустин уже заявили, что ожидают роста российской экономики в 2023 году выше 2%.

В начале августа аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали в 2023 году рост ВВП на уровне 2,1% (1,7% по опросу месяц назад).