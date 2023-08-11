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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Турция получила профицит счета текущих операций в июне впервые за два года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Положительный баланс счета текущих операций Турции в июне 2023 года составил $670 млн по сравнению с отрицательным сальдо в размере $2,58 млрд за тот же месяц годом ранее. Профицит зафиксирован впервые с октября 2021 года, отмечает Trading Economics.

Положительное сальдо во многом вызвано резким сокращением дефицита во внешней торговле товарами, до $3,7 млрд с $6,4 млрд годом ранее. Профицит в сфере услуг тем временем увеличился до $5 млрд с $4,9 год назад благодаря росту доходов в туристическом секторе.

В первом полугодии 2023 года у Турции был дефицит счета текущих операций в размере $36,8 млрд.

Турция
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